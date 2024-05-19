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АКТИВНИЙ КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ MAGNI-CAPILARIL серії "PHARMACERIS N ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ З ПОМІТНИМИ КАПІЛЯРАМИ" 50 мл - Львів (430203) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
668,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (1)
667,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
600,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
633,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
669,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
491,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
701,80
Економія: -125,71 грн
576,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (3)
688,09
Економія: -112,87 грн
575,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
567,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
522,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
704,64
Економія: -128,55 грн
576,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
672,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
520,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
491,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (2)
667,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
683,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (2)
661,82
Економія: -85,33 грн
576,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
536,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (1)
669,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
568,42 грн