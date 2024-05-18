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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ-БАР'ЄР тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Харків (449358) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
335,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (3)
335,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
332,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
379,58 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
397,00
Економія: -66,00 грн
331,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
428,41
Економія: -79,09 грн
349,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
405,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
405,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
400,21
Економія: -56,37 грн
343,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
435,58
Економія: -68,22 грн
367,36 грн