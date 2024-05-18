SVR ТОПІАЛІС КРЕМ-БАР'ЄР тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Харків (449358) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Будь здоровий
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А