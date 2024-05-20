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SVR ТОПІАЛІС БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм "Laboratoires SVR" 4 г - Запоріжжя (449330) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
300,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
302,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
278,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
300,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
298,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
300,07 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
296,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
281,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
287,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (2)
298,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
299,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
278,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
281,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
281,19 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
297,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
278,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
277,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
298,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
299,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
280,29 грн