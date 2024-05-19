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SVR ДЕНСІТИУМ КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО КОНТУРУ ОЧЕЙ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Львів (449322) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
1241,76 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1217,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
1251,99 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1203,44
Економія: -5,02 грн
1198,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
1199,82
Економія: -2,50 грн
1197,32 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
1123,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1212,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1213,05
Економія: -7,01 грн
1206,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (2)
1123,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
1155,29 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
1123,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
1259,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
1252,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1100,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
1087,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1401,30
Економія: -280,25 грн
1121,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
1100,28 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1401,30
Економія: -280,25 грн
1121,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
1193,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (1)
1108,80 грн