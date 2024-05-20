SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Запоріжжя (449301) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
В інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 38
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46