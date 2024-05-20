SVR СЕНСІФІН ОЧИЩАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Запоріжжя (449293) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Аптека 9-1-1
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Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
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Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Аптека 9-1-1
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Лозова, м-н 2-й, 16-А
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Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. Героїв України, 30
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Харків, вул. Китаєнка, 10
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, просп. Науки, 64
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 34