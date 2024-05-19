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SVR СЕНСІФІН КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Львів (449292) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
608,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
608,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
608,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
608,40 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (4)
608,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
659,09 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
608,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
649,78 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
608,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
601,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
608,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
682,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, перех. Стависька / Риночна, 42/78
Всього: упаковка (1)
599,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -24,83 грн
802,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
714,76 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -24,83 грн
802,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -24,83 грн
802,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (1)
601,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -24,83 грн
802,72 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
714,76 грн