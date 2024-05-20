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SVR СЕНСІФІН AR ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Запоріжжя (449291) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
533,53
Економія: -102,42 грн
431,11 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
472,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
535,45
Економія: -48,17 грн
487,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
457,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
455,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
455,97 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
454,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
455,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
453,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
455,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
459,43 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
305,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
454,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
456,73 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
441,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
459,33 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
546,75
Економія: -109,35 грн
437,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
498,95
Економія: -38,46 грн
460,49 грн