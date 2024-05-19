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SVR СЕНСІФІН AR КРЕМ-ГЕЛЬ тм "SVR" 40 мл - Львів (449277) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
737,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
737,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
737,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
737,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
737,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
741,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
742,79 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
716,29
Економія: -5,41 грн
710,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
716,01
Економія: -8,72 грн
707,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
691,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
719,38 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (2)
737,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
759,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (3)
737,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (3)
707,82
Економія: -1,35 грн
706,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 42-А
Всього: упаковка (3)
737,10
Економія: -0,10 грн
737,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (2)
673,37
Економія: -8,66 грн
664,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
690,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (2)
741,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (3)
737,00 грн