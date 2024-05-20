SVR СЕБІАКЛЕР ЦИКАПІЛ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Запоріжжя (449249) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
В інших містах:
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4