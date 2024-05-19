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SVR СЕБІАКЛЕР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Львів (449230) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
681,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
759,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
681,55 грн
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
759,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
681,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
684,68
Економія: -3,18 грн
681,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (2)
759,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
567,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
681,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
656,67 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (4)
567,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 35-А
Всього: упаковка (1)
567,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
Всього: упаковка (2)
567,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 52
Всього: упаковка (1)
681,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (1)
567,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
567,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
745,77 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
567,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
567,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
668,86 грн