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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSVR СЕБІАКЛЕР МАТУЮЧИЙ ТА ПОРОЗВУЖУЮЧИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR СЕБІАКЛЕР МАТУЮЧИЙ ТА ПОРОЗВУЖУЮЧИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Львів (449223) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
567,99
Економія: -37,03 грн
530,96 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
514,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
514,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
514,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
579,74
Економія: -53,70 грн
526,04 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
514,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
570,67
Економія: -37,53 грн
533,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (2)
567,99
Економія: -34,85 грн
533,14 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
546,91
Економія: -7,56 грн
539,35 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
463,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
548,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
536,86 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
545,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
511,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
514,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
514,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
578,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
514,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
621,56
Економія: -56,93 грн
564,63 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
514,35 грн