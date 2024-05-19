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SVR СЕБІАКЛЕР АКТИВНИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Львів (449214) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
549,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
637,30
Економія: -41,56 грн
595,74 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
549,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
549,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
549,75 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
546,40 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
586,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
598,10
Економія: -39,33 грн
558,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
595,30
Економія: -36,53 грн
558,77 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
567,64
Економія: -0,26 грн
567,38 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
485,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
532,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
554,59 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
537,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
575,87
Економія: -3,50 грн
572,37 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
549,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
549,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
549,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
549,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
519,40 грн