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SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Харків (449208) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
662,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
663,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
660,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
666,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
666,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
660,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
665,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
664,30 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
565,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
565,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
717,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
686,77 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
701,00
Економія: -106,00 грн
595,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
641,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
612,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
717,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
729,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
729,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
707,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
624,34 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
583,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
583,00 грн