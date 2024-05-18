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SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Харків (449204) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
545,36 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
524,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
509,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
549,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
512,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
548,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
545,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
550,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
542,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
514,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
513,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
509,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
545,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (1)
514,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
544,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
515,03 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
551,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 9
Всього: упаковка (2)
544,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
545,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
510,71 грн