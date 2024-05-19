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SVR ФІЗІОПЮР ТОНІК тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львів (449199) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
515,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
591,54
Економія: -38,57 грн
552,97 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
515,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
547,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
515,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
515,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
540,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
563,82
Економія: -52,23 грн
511,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (3)
547,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (3)
547,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
513,53 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
433,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
547,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
594,33
Економія: -39,08 грн
555,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
552,39
Економія: -33,89 грн
518,50 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
529,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
533,34
Економія: -8,85 грн
524,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
509,30 грн