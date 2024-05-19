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SVR ГІДРАЛЬЯН РІШ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Львів (449179) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
718,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
726,56
Економія: -44,58 грн
681,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
650,76 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
638,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
652,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
638,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
638,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Заньковецької Марії, 77-Б
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
Всього: упаковка (1)
677,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн