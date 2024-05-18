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SVR ГІДРАЛЬЯН РІШ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Харків (449179) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
670,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
674,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
669,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
676,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
676,88 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (2)
574,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
742,42
Економія: -63,23 грн
679,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
742,77
Економія: -132,76 грн
610,01 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
678,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
Всього: упаковка (1)
677,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
672,29 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (2)
718,00 грн