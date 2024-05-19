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SVR СПІРІАЛЬ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПІРАНТ БЕЗ СОЛЕЙ АЛЮМІНІЮ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львів (449150) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
394,60 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 1
Всього: упаковка (1)
394,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
401,96 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
332,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
421,40 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
380,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
406,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
400,45 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
409,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
406,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
431,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
409,58
Економія: -1,36 грн
408,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (2)
407,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
404,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
380,04
Економія: -4,23 грн
375,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
364,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
419,52 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
394,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
394,60 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
394,60 грн