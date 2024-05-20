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АВЕН МУС ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 150 мл - Запоріжжя (642207) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
618,00
Економія: -90,00 грн
528,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
524,73
Економія: -26,41 грн
498,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
656,79
Економія: -109,61 грн
547,18 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
638,00
Економія: -110,00 грн
528,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
638,00
Економія: -110,00 грн
528,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
618,00
Економія: -90,00 грн
528,00 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
518,15
Економія: -19,83 грн
498,32 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
592,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
646,94
Економія: -98,10 грн
548,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
585,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
641,77
Економія: -92,93 грн
548,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
654,54
Економія: -105,70 грн
548,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
662,14
Економія: -114,55 грн
547,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
609,02
Економія: -56,26 грн
552,76 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
645,14
Економія: -96,30 грн
548,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
651,18
Економія: -102,34 грн
548,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
523,14
Економія: -24,82 грн
498,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
603,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
647,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
626,31 грн