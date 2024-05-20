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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ ЗОЛОТИСТИЙ 50 мл - Запоріжжя (450515) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
612,88
Економія: -117,65 грн
495,23 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
542,19 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
566,84 грн
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
447,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 221
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
541,55
Економія: -1,74 грн
539,81 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
490,31 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
447,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коломия, пл. Відродження, 16
Всього: упаковка (1)
571,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
605,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
659,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом