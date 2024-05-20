URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 200 мл - Запоріжжя (450505) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 71
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64