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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 100 мл - Запоріжжя (450502) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
819,30
Економія: -59,77 грн
759,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
976,65
Економія: -174,51 грн
802,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
910,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
825,13
Економія: -85,97 грн
739,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
807,94
Економія: -51,67 грн
756,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
984,52
Економія: -76,79 грн
907,73 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
960,79 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
709,83
Економія: -66,74 грн
643,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
886,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
960,35
Економія: -111,90 грн
848,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
1029,25
Економія: -164,11 грн
865,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
953,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
969,24
Економія: -73,55 грн
895,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
825,83
Економія: -86,67 грн
739,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
898,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
890,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
898,51 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
890,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
1040,35
Економія: -124,67 грн
915,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
959,08 грн