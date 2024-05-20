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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 50+ БЕЗ АРОМАТИЗАТОРІВ 50 мл - Запоріжжя (450496) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
580,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
527,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
603,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
611,38 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
580,67 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
568,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
607,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
607,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
554,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (3)
527,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (3)
579,90
Економія: -4,04 грн
575,86 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
568,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
568,80 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
521,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
521,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
521,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
521,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
502,50 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Андріївська, 48
Всього: упаковка (1)
544,26 грн