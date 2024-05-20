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URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ ШКІРИ, СХИЛЬНОЇ ДО ПОЧЕРВОНІННЯ 250 мл - Запоріжжя (450146) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
501,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
489,05 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
490,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
493,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
523,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
443,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
490,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
500,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
502,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
504,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
488,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
489,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
499,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 1
Всього: упаковка (1)
499,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
490,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
488,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
491,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (2)
494,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
493,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
494,39 грн