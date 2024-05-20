Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиURIAGE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ СТІК ДЛЯ ГУБЦіни в аптеках

URIAGE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Запоріжжя (449744) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
292,70
Економія: -30,50 грн
262,20 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
288,61
Економія: -43,52 грн
245,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
289,69
Економія: -21,42 грн
268,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
286,16
Економія: -33,34 грн
252,82 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
272,99 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
272,32
Економія: -24,34 грн
247,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
Всього: упаковка (1)
293,80
Економія: -28,01 грн
265,79 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 273/8
Всього: упаковка (1)
254,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
289,97
Економія: -23,08 грн
266,89 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (3)
289,74
Економія: -26,44 грн
263,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
272,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
285,49
Економія: -25,77 грн
259,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
294,69
Економія: -36,91 грн
257,78 грн
Роза
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
274,00 грн
Вузівська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
274,00 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
274,00 грн
Южна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
274,00 грн
Чорноморська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (4)
274,00 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (2)
245,97 грн