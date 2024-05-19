Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеURIAGE ДЕПІДЕРМ ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД ПРОТИ ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМЦіни в аптеках

URIAGE ДЕПІДЕРМ ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД ПРОТИ ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ 15 мл - Львів (449729) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
757,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
900,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
757,50 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
916,84 грн
Центральна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
923,19
Економія: -2,80 грн
920,39 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
912,16 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
900,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
924,18
Економія: -13,09 грн
911,09 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
914,75
Економія: -1,22 грн
913,53 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
922,46
Економія: -5,83 грн
916,63 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
900,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
900,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
900,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
757,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
757,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
900,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
943,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
953,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
940,64 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
825,00
Економія: -24,75 грн
800,25 грн