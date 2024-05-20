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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ІЗОЛЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ 75 мл - Запоріжжя (449698) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
376,53 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
375,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
400,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
389,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
392,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
407,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
374,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
403,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
399,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
374,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
377,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
377,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
405,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
373,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
380,33 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
403,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
401,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
376,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
377,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
376,52 грн