Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Академічна, 16-Б Всього: упаковка (1) 152,00 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кам'янець-Подільський, вул. Молодіжна, 19 Всього: упаковка (1) 120,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Вашківці, вул. Соборна, 3/2 Всього: упаковка (1) 93,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Зубрівська, 7-А Всього: упаковка (1) 157,80 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Великий Березний, вул. Шевченка, 35-А Всього: упаковка (1) 161,80 грн