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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яАНТИ-РУБЕЦЬ Mg++ ГЕЛЬЦіни в аптеках

АНТИ-РУБЕЦЬ Mg++ ГЕЛЬ 20 мл від шрамів та розряжок - Запоріжжя (463036) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
134,87 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
136,09 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
133,91 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
135,53 грн
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (2)
135,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
135,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (2)
134,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (2)
135,41 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
149,34
Економія: -10,44 грн
138,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
143,39
Економія: -12,73 грн
130,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
141,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
149,43
Економія: -10,53 грн
138,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
135,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
135,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (1)
135,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (1)
136,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (2)
149,64
Економія: -10,74 грн
138,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (1)
135,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Миру, 14-А
Всього: упаковка (1)
135,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
135,28 грн