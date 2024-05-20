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БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ бальзам 30 г при опіках, ранах, укусах комах - Одеса (449264) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
94,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
94,01 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1)
94,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 119
Всього: упаковка (1)
93,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Доброслав, вул. Центральна, 58
Всього: упаковка (2)
87,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (2)
94,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Цебрикове, вул. Миру, 16
Всього: упаковка (1)
94,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Захарівка, вул. Одеська, -
Всього: упаковка (1)
94,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (1)
93,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, бульв. Шевченка Тараса, 3-Т
Всього: упаковка (1)
94,85 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Всього: упаковка (1)
94,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
Всього: упаковка (1)
87,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 8-А
Всього: упаковка (2)
86,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Вінграновського Миколи, 9-Б/2
Всього: упаковка (1)
94,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 16/3
Всього: упаковка (2)
87,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 70
Всього: упаковка (2)
94,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 105
Всього: упаковка (1)
94,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
Всього: упаковка (1)
94,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
86,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Д
Всього: упаковка (1)
94,54 грн