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БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ бальзам 30 г при опіках, ранах, укусах комах - Львів (449264) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (3)
94,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (2)
86,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
Всього: упаковка (1)
94,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 22
Всього: упаковка (1)
86,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сколе, вул. Данила Галицького, 7
Всього: упаковка (1)
93,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
Всього: упаковка (1)
93,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
93,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
Всього: упаковка (1)
86,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (1)
94,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
Всього: упаковка (2)
94,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишнівець, пл. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (2)
94,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Петлюри Симона, 4-В
Всього: упаковка (2)
94,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
94,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8
Всього: упаковка (2)
94,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 86
Всього: упаковка (1)
86,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 1-Б
Всього: упаковка (1)
94,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Хмельницького Богдана, 41-Б
Всього: упаковка (1)
94,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
93,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Молодіжна, 25-А
Всього: упаковка (1)
94,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
94,85 грн