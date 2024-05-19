БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ бальзам 30 г при опіках, ранах, укусах комах - Київ (449264) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
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Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
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Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
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Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
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Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
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Київ, просп. Науки, 11-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 1
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дегтярівська, 62
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3