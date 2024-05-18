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БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ бальзам 30 г при опіках, ранах, укусах комах - Харків (449264) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
94,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
94,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
93,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (2)
94,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (2)
93,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Амурський, 1
Всього: упаковка (1)
95,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
95,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 244
Всього: упаковка (1)
86,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (2)
94,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
94,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 21
Всього: упаковка (1)
93,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52-А
Всього: упаковка (1)
94,93 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 61-В
Всього: упаковка (1)
93,67 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Всього: упаковка (2)
94,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: упаковка (1)
94,69 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васищеве, вул. Орєшкова, 49-А
Всього: упаковка (2)
93,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васищеве, вул. Орєшкова, 57-Б
Всього: упаковка (1)
95,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (2)
94,18 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мудрого Ярослава, 20
Всього: упаковка (2)
93,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, пров. Коржевський, 34
Всього: упаковка (1)
94,41 грн