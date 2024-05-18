БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ бальзам 30 г при опіках, ранах, укусах комах - Харків (449264) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, вул. Москалівська, 106
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
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Харків, пров. Амурський, 1
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Харків, просп. Гагаріна, 177
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Харків, просп. Гагаріна, 244
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Харків, вул. 23-го Серпня, 29
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Харків, вул. Лісопарківська, 7-А
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Харків, вул. Валентинівська, 21
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 52-А
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Харків, просп. Перемоги, 61-В
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
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Харків, просп. Героїв Харкова, 306
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васищеве, вул. Орєшкова, 49-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васищеве, вул. Орєшкова, 57-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мудрого Ярослава, 20
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, пров. Коржевський, 34