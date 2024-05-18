Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ бальзам 30 г при опіках, ранах, укусах комах - Дніпро (Дніпропетровськ) (449264) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
86,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (2)
94,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (1)
94,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (1)
87,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Іларіонове, вул. Робоча, 18
Всього: упаковка (2)
94,49 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
94,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (1)
94,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
93,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
94,95 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
94,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (2)
86,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
86,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сахновщина, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (1)
94,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (1)
94,56 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кегичівка, вул. Захисників України, 1-Г
Всього: упаковка (1)
94,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петрове, вул. Центральна, 31
Всього: упаковка (1)
94,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 31/1
Всього: упаковка (1)
86,81 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
Всього: упаковка (2)
86,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Всього: упаковка (2)
94,32 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (1)
94,63 грн