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БАКВІЛАН АНТИ-ТРАНСПІРАНТ флакон скляний 75 мл - Запоріжжя (442158) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
230,91
Економія: -29,41 грн
201,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
235,00
Економія: -57,00 грн
178,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
216,50
Економія: -23,74 грн
192,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
204,67
Економія: -9,67 грн
195,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
199,38
Економія: -10,38 грн
189,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (2)
208,52
Економія: -18,42 грн
190,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2)
211,23
Економія: -21,12 грн
190,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
190,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
190,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
190,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
190,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
207,80
Економія: -17,69 грн
190,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
190,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
190,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
190,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
190,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (4)
213,54
Економія: -11,11 грн
202,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
190,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
190,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
190,20 грн