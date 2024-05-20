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АВЕН КЛІНАНС ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Одеса (764351) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
489,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
489,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
489,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
489,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
489,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
489,80 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
518,00
Економія: -83,00 грн
435,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
500,00
Економія: -65,00 грн
435,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
546,00 грн