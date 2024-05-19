АВЕН КЛІНАНС ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Львів (764351) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9