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АВЕН КЛІНАНС ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Львів (764351) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
495,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (3)
546,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
463,35
Економія: -13,90 грн
449,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
463,35
Економія: -13,90 грн
449,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
Всього: упаковка (1)
546,00 грн