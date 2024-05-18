Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАВЕН КЛІНАНС ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧАЦіни в аптеках

АВЕН КЛІНАНС ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Харків (764351) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
518,00
Економія: -83,00 грн
435,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
500,00
Економія: -65,00 грн
435,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (1)
463,35
Економія: -13,90 грн
449,45 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
408,75
Економія: -12,26 грн
396,49 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
463,35
Економія: -13,90 грн
449,45 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Будь здоровий
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
508,60
Економія: -15,26 грн
493,34 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
546,00 грн