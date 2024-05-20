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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ДЕННА ЕМУЛЬСІЯ 30 мл - Одеса (642212) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
1281,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
995,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
1041,65 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
1281,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
1223,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
1182,96 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1281,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
1281,60 грн
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Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
1114,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
1085,02 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
1247,00
Економія: -161,00 грн
1086,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
1035,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
1177,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
1144,62
Економія: -7,77 грн
1136,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
1256,90 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
1133,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Чернівці, вул. Шкільна, 1
Всього: упаковка (1)
922,90
Економія: -57,38 грн
865,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
1256,90 грн