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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ДЕННА ЕМУЛЬСІЯ 30 мл - Львів (642212) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1143,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1203,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1203,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
1013,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
983,85
Економія: -53,85 грн
930,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
987,01
Економія: -57,01 грн
930,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
1203,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (2)
1299,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
1203,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (7)
1299,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
1330,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
1208,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
1069,35
Економія: -45,75 грн
1023,60 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1257,48
Економія: -1,98 грн
1255,50 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
1138,09
Економія: -5,71 грн
1132,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
920,95
Економія: -16,36 грн
904,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1132,95
Економія: -7,68 грн
1125,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
994,01
Економія: -0,71 грн
993,30 грн