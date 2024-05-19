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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ДЕННА ЕМУЛЬСІЯ 30 мл - Київ (642212) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
1162,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1209,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
1299,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
1288,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
985,80 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
1139,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
919,42
Економія: -37,82 грн
881,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1165,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
1230,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
833,03
Економія: -46,63 грн
786,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1254,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
1084,38 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (3)
1085,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Лугова (Оболонський), 12
Всього: упаковка (1)
1084,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
1024,74
Економія: -49,54 грн
975,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
1139,27 грн