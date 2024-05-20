АВЕН КЛІНАНС МАТ ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Запоріжжя (451453) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20