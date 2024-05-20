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АВЕН КЛІНАНС МАТ ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Одеса (451453) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
471,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
439,82
Економія: -19,82 грн
420,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
439,28
Економія: -19,28 грн
420,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
472,91 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
410,49
Економія: -19,29 грн
391,20 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
436,09
Економія: -16,09 грн
420,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
370,80
Економія: -14,40 грн
356,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
508,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
372,54
Економія: -16,14 грн
356,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
437,39
Економія: -17,39 грн
420,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
438,94
Економія: -18,94 грн
420,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
443,98
Економія: -23,98 грн
420,00 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
512,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
443,65
Економія: -23,65 грн
420,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
433,61
Економія: -13,61 грн
420,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
505,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
509,12 грн