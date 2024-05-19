Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАВЕН КЛІНАНС МАТ ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧАЦіни в аптеках

АВЕН КЛІНАНС МАТ ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Львів (451453) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
438,51
Економія: -6,12 грн
432,39 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
410,88
Економія: -19,68 грн
391,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
505,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
508,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
508,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
437,56
Економія: -17,56 грн
420,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
508,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
505,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
448,77
Економія: -28,77 грн
420,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
516,21 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
434,07
Економія: -14,07 грн
420,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
443,27
Економія: -23,27 грн
420,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
508,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
505,90 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
420,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (1)
517,85 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
438,77
Економія: -18,77 грн
420,00 грн
Аптека біля ратуші
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (5)
510,77
Економія: -1,94 грн
508,83 грн
Центральна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
479,89 грн