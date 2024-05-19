АВЕН КЛІНАНС МАТ ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Львів (451453) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, вул. Франка Івана, 7
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Львів, вул. Франка Івана, 82
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Аптека копійка
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
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Львів, вул. Лінкольна, 29
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Аптека копійка
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Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
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Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
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Львів, вул. Наукова, 29
Аптека копійка
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Львів, просп. Червоної Калини, 64
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Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Аптека біля ратуші
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2