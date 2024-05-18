Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАВЕН КЛІНАНС МАТ ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧАЦіни в аптеках

АВЕН КЛІНАНС МАТ ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (451453) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (4)
447,80
Економія: -27,80 грн
420,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
439,11
Економія: -19,11 грн
420,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
448,27
Економія: -28,27 грн
420,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
436,51
Економія: -16,51 грн
420,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
411,62
Економія: -20,42 грн
391,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
436,42
Економія: -16,42 грн
420,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
439,53
Економія: -19,53 грн
420,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
438,10
Економія: -18,10 грн
420,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (4)
403,37
Економія: -12,17 грн
391,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
430,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
473,94 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
469,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
507,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
429,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
473,37 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
473,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
504,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
508,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
469,56 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
485,11 грн