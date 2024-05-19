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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "Dr.ТРАВ" ТАМ-БОЛЬЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "Dr.ТРАВ" ТАМ-БОЛЬ 35 г - Львів (107922) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
94,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
94,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
94,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (2)
106,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (3)
106,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (2)
106,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (2)
106,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
94,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
106,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
94,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (2)
106,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
107,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
107,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
107,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (2)
106,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (2)
107,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (2)
93,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (2)
106,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (2)
106,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
Всього: упаковка (2)
106,55 грн