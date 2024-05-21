Всі аптеки України
Дитяче харчуванняНапоїЧаїЧаїБЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮЦіни в аптеках

БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ 30 г, №1 - Запоріжжя (160341) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
98,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
95,89 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
97,82 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
96,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
97,59 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
96,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
95,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (2)
97,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
96,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (3)
97,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (1)
97,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
96,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
97,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (3)
98,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (2)
97,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
97,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
Всього: упаковка (1)
97,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (2)
92,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 4-Ж
Всього: упаковка (1)
96,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (3)
97,57 грн