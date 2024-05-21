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БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ 200 г, №1 - Запоріжжя (158133) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
198,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
207,26
Економія: -22,49 грн
184,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
197,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
197,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (2)
198,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
198,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
198,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
198,56 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
197,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (2)
194,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
194,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
224,14
Економія: -37,54 грн
186,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: упаковка (1)
210,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
197,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
197,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
195,12 грн