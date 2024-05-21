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БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ пакетик 1.5 г, №20 - Запоріжжя (102536) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
108,35
Економія: -10,69 грн
97,66 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
108,98
Економія: -15,93 грн
93,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
111,17
Економія: -13,51 грн
97,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
111,50
Економія: -8,38 грн
103,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
110,32
Економія: -16,12 грн
94,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
109,08
Економія: -11,42 грн
97,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
99,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
110,48
Економія: -14,18 грн
96,30 грн